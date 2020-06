Przegląd prasy 19.06.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Matura rozszerzona z geografii odbyła się 19 czerwca o godzinie 9:00, trwała 180 minut. - Bardzo dużo było zadań z hydrologii, związanych z rzekami, morzami. To było zaskoczenie, nie spodziewałam się ich w aż tak wielkim zakresie – mówiła nam Małgorzata Chmielowska z XI LO w Krakowie. Te zadania nawiązywały np. do tematów zlodowacenia. Inne dotyczyło z kolei cech doliny rzecznej w określonym miejscu, które było pokazane na mapie. Zobacz co było na rozszerzonej geografii, co zaskoczyło uczniów i jakie zadania się pojawiły. Po egzaminie z opublikujemy dla Was ARKUSZE CKE, PYTANIA, ODPOWIEDZI.

Czytaj wygodniej najważniejsze wiadomości: