Przegląd prasy 21.06.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Sukcesem zakończyła się akcja ratunkowa dwóch kajakarzy, którzy w niedzielę wybrali się na spływ Sołą. Pierwsi z pomocą ruszyli im świadkowie wypadku, do którego doszło o godz. 19.38 w okolicy ul. Mostowej w Bielanach (gm. Kęty).

Osiedla czasów PRL należą wciąż do charakterystycznych widoków także w miastach Małopolski zachodniej: Chrzanowie, Olkuszu, Oświęcimiu, Wadowicach, Kętach i innych. Obecnie bardzo się zmieniły i trudno czasami je rozpoznać.

Wspieranie lokalnych firm i przedsiębiorców, szczególnie obecnie w czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa, postawiło sobie za cel Café Bergson w Oświęcimiu. Kawiarnia zaopatruje się u nich w różne produkty niezbędne do swojej działalności.

Najnowsze badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób. To dziewięć kobiet i siedmiu mężczyzn, w wieku od 4 miesiące do 82 lat, z Krakowa (6 osób), powiatu oświęcimskiego (4 osoby), powiatów: chrzanowskiego i limanowskiego (po 2 osoby) oraz krakowskiego i proszowickiego (po 1 osobie). Aktualnie wszyscy przebywają w izolacji.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że dziś (21.06.2020) w województwach małopolskim oraz śląskim spodziewać się można intensywnych opadów deszczu, silnego wiatru, mogą również wystąpić podtopienia. Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 50 mm do 80 mm, lokalnie do 100 mm. Miejscami grad. Burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 80 km/h. Po południu IMGW wydało ostrzeżenie III stopnia dla kilku małopolskich powiatów, dotyczące silnego deszczu i burz.