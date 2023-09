Przegląd prasy 22.09.2023 Oświęcim. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W związku z budową obwodnicy Oświęcimia do drogi ekspresowej S1 od poniedziałku, 25 września zamknięty zostanie dla ruchu fragment ul. Pławianka w Pławach. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, do dyspozycji kierowców będzie nowa jezdnia.

Biedronki to niezwykle pożyteczne i lubiane owady. Często widujemy je w ogrodach, niekiedy wpadają do domów. Poza gatunkami, które żyją u nas od lat, stosunkowo niedawno pojawił się nowy, czyli biedronka azjatycka. Niestety odróżnienie ich nie zawsze jest łatwe. Sprawdź, jak rozpoznać rodzime biedronki, dlaczego warto mieć je w ogrodzie i dlaczego uważać na psy i koty łapiące biedronki.

Powstaje film o mało znanym fragmencie powojennej historii związanym z niemieckim obozem Auschwitz-Birkenau. Będzie to dokument poświęcony doktorowi Józefowi Bellertowi, który kierował szpitalem założonym na terenie obozu zaraz po jego wyzwoleniu. Był to prawdopodobnie największy szpital polowy w Europie. Uratowano w nim 4,5 tys. byłych więźniów. Twórcy filmu poszukują świadków życia doktora Bellerta.

Do samorządów powiatu oświęcimskiego trafi prawie 16 mln zł w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Pieniądze zostaną przeznaczone głównie na modernizację dróg i zadania ekologiczne.

We Włosienicy (powiat oświęcimski), na ulicy Długiej, doszło do wypadku drogowego z udziałem 17-latka kierującego motocyklem. Młodociany nie miał uprawnień do prowadzenia jednośladu.