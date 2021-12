Przegląd prasy 22.12.2021 Oświęcim. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Prasówka Oświęcim 22.12: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

W tym roku Kamil Jurczyński z Ptaszkowej w gminie Grybów rozwiesił blisko 80 tysięcy lampek. To najbardziej oświetlone miejsce na Sądecczyźnie. W okresie świątecznym przyciąga setki rodzin nie tylko z okolicy, ale także spoza Małopolski. W tym roku w szopce pojawią się żywe zwierzęta, będą nowe iluminacje i tabliczki z opisami danego oświetlenia. Rodzina Jurczyńskich od ponad dekady robi to ku uciesze dzieci i dorosłych. To już tradycja.