Przegląd prasy 25.06.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

16-letnia Aleksandra Nowak z Olkusza od urodzenia jest niepełnosprawna. Porusza się na wózku inwalidzkim, który nie dość, że jest już za mały, to na dodatek porządnie zdezelowany. Rodziny nie stać na zakup nowego, dlatego w internecie ruszyli ze zbiórką pieniędzy. Sześć lat temu pomogliście kupić specjalny aparat na nogi Oli, może i teraz spełnicie jej marzenie o nowym wózku?

Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii.

Kęty mogą pochwalić się długą i bogatą historią. Jej ślady do dzisiaj obecne są na Rynku czy kęckich ulicach. Wystarczy się zatrzymać na chwilę i rozglądnąć dokoła. Za wieloma zabytkowymi kamienicami czy kościołami kryją się często pasjonujące historie.

Od 26 czerwca do 31 sierpnia policjanci z powiatu oświęcimskiego będą prowadzić zakrojoną na szeroką skalę akcję „Bezpieczne wakacje 2020”. Funkcjonariusze będą kontrolować nie tylko autobusy, ale również akweny i place zabaw.

24-letni mieszkaniec powiatu bielskiego wybiegł z lasu na drogę wprost przed nadjeżdżający pojazd. Do zdarzenia doszło w nocy z 24/25 czerwca 2020 w Kętach na ulicy Kolbego. Mężczyzna został potrącony.

13-letni mieszkaniec gminy Oświęcim wpadł pod koła samochodu. Do zdarzenia doszło w środę o godz. 14.55 w Oświęcimiu na ulicy Pod Borem.

U kolejnych 11 osób w Małopolsce badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Kolejne dwa przypadki wykryto w powiecie oświęcimskim.

Samochód ciężarowy przewożący płynny asfalt zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 44 w Brzezince pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem. Kierowców czekają utrudnienia. Ruch w tym miejscu do godz. 14 odbywać się będzie wahadłowo.