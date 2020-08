Przegląd prasy 25.08.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Most Piastowski z Oświęcimia. Kiedyś był imponujący!

Most Piastowski nad Sołą w Oświęcimiu w okresie przedwojennym stanowił powód do dumy dla mieszkańców miasta. Uroczyście oddano go do użytku dokładnie 95 lat temu, tj. 26 października 1924 roku. Była to bardzo nowoczesna konstrukcja na ówczesne czasy.