Przegląd prasy 29.01.2022 Oświęcim. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Na ten dzień wiele osób czekało z niecierpliwością. Niestety wielu „odbiło się” od drzwi aptek. W czwartek 27 stycznia 2022 r. ruszył rządowy program darmowego i bez skierowania, testowania antygenowego na obecność Covid-19 w aptekach. Jak się okazuje „pospolitego ruszenia” nie ma, bo i nie ma przymusu. Do rządowego programu przystąpić mogę te apteki, które wykażą taką chęć. Nie wszystkie apteki mają możliwości kadrowe czy to lokalowe, aby takie testy wykonać. W Małopolsce zachodniej można je policzyć na palcach jednej ręki. W powiecie chrzanowskim są trzy, w olkuskim jedna, podobnie jak w wadowickim, z kolei w powiecie oświęcimskim nie ma ani jednej. Pierwsza z testowaniem rusza dzisiaj (28 stycznia 2022 r.) o godz. 20, apteka Dbam o Zdrowie „Pod Białym Orłem” w Andrychowie. Jak zapewnia Minister Zdrowia, lista aptek z dostępnymi darmowymi testami ma być systematycznie poszerzana.

Nagroda Nieobojętności Oświęcimskiego Instytutu Praw Człowieka (OIPC) przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny w swoich działaniach nawiązują do idei praw człowieka i wartości humanizmu, upowszechniają je oraz inspirują innych do działań na tym polu. Jej laureatkami zostały siostra Małgorzata Chmielewska i doktor Lucyna Marciniak zaangażowane w niesienie pomocy uchodźcom i imigrantom na granicy polsko-białoruskiej. Idea nagrody jest nawiązaniem do wezwania byłego więźnia KL Auschwitz Mariana Turskiego "Nie bądź obojętny".