Przegląd prasy 3.09.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W najbliższą niedzielę 6 września, na przykościelnym terenie w Bielanach, odbędzie się piknik charytatywny „poMoc dla Bartka”. 30-letni górnik Bartłomiej Bertolin podczas pracy w kopalni stracił prawe podudzie i stopę. Rodzina i przyjaciele organizują szereg zbiórek, akcji charytatywnych , by zebrać 150 tys. zł na protezę i rehabilitację Bartka. Jeśli tylko możesz pomóc mężczyźnie, zapraszamy na piknik.

Po trzech kolejnych porażkach Re-Plast Unia Oświęcim, w ostatnim sprawdzianie przed inauguracją rozgrywek hokejowej ekstraklasy, rozbiła Comarch Cracovię. Oświęcimianie rozegrali najwięcej sparingów, a pierwszy mecz o punkty, we własnej hali, rozegrają 11 września 2020, a ich rywalem będzie Stoczniowiec Gdańsk.

To nie grafiki komputerowe – tych niesamowitych budynków można dotknąć. Powstały w szalonej wyobraźni austriackiego rzeźbiarza.

10 osób z powiatu wadowickiego, 5 z powiatu oświęcimskiego, 3 z chrzanowskiego i 2 z olkuskiego. To bilans ostatniej doby, jeśli chodzi o nowe przypadki koronawirusa w naszym regionie.

To już 4 września wielkie wydarzenie w Zatorlandzie w Zatorze, największym w Europie Parku Ruchomych Dinozaurów. Po raz siódmy odbędzie się tam charytatywne wydarzenie „Dzień Uśmiechu”. Darmowy wstęp do tego wyjątkowego parku będą mieć wszystkie osoby niepełnosprawne, dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz domów dziecka. Co ważne, darmowy wstęp przysługuje również opiekunom.

W Zatorze w ogniu stanął samochód zaparkowany przy ul. Kolejowej. Zagrożone były auta stojące w jego pobliżu.