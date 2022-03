Przegląd prasy 4.03.2022 Oświęcim. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Przy śniadaniu albo w drodze do pracy przejrzyj najważniejsze informacje z czwartek

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 3.03, w Oświęcimiu. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oświęcim i ziemia oświęcimska. Co robić w weekend 4 - 6 marca 2022 roku? Gdzie i jakie będą imprezy [PRZEGLĄD]”?

Prasówka Oświęcim 4.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oświęcim i ziemia oświęcimska. Co robić w weekend 4 - 6 marca 2022 roku? Gdzie i jakie będą imprezy [PRZEGLĄD] Szukasz pomysłu, jak ciekawie spędzić nadchodzący marcowy weekend w Oświęcimiu i okolicy? Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, miejsc, wydarzeń i atrakcji turystycznych w mieście i powiecie oświęcimskim od 4 do 6 marca 2022 r.

📢 Wojenne losy Ukraińców. Oświęcim staje się dla uchodźców drugim domem. Część wyjeżdża, by walczyć z najeźdźcą z Rosji [ZDJĘCIA] Już ponad 150 uchodźców z Ukrainy, według danych na dzisiaj, 3 marca, wojenne losy rzuciły do Oświęcimia. Są to głównie matki z dziećmi oraz starsze osoby, które opuściły swój kraj ogarnięty wojną po brutalnej napaści przez Rosję. Ich mężowie pozostali, by walczyć z rosyjskim agresorem. W Oświęcimiu miejsca zakwaterowania przygotowało dla nich miasto, firmy hotelarskie i wiele osób prywatnych.

📢 Licytacje komornicze. Mieszkania i domy z Krakowa i Małopolski nawet za połowę ceny [OFERTY MARZEC 2022] 3.03.22 LICYTACJE MIESZKAŃ I DOMÓW W WOJ. MAŁOPOLSKIM, które odbędą się w marcu 2022 r. Tanie mieszkania i domy na sprzedaż! Licytacje komornicze to szansa na zakup mieszkania w atrakcyjnej cenie. Cena wywoławcza wynosi nawet połowę ich realnej wartości! Zobaczcie, jakie domy i mieszkania będą licytowane w lutym w Małopolsce. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

Prasówka 4.03 Oświęcim: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Nie żyje generał-major Andriej Suchowiecki, zastępcą dowódcy 41. Ogólnowojskowej Armii. Ukraińcy informują o stratach rosyjskich Według władz obwodu odeskiego, na froncie miał zginąć zastępca dowódcy rosyjskiej 41. Ogólnowojskowej Armii, a siły zbrojne podają informację o zestrzeleniu rosyjskiego myśliwca.

📢 Powiat oświęcimski. Prawie 18 tys. zł zasiliło konta oszustów przy transakcjach internetowych. Policja ostrzega! Zakupy przez internet zdominowały nasze życie. To jest jednak raj dla oszustów. Z policyjnych statystyk wynika, że przy transakcjach drobnych rzeczy, hakerzy mogą wyczyścić nam konta. Tylko w lutym 2022 mieszkańcy powiatu oświęcimskiego stracili łącznie 17 490 zł. To spadek w stosunku do stycznia, kiedy oszuści wyrwali z prywatnych kont 60 300 zł. Czy jesteśmy ostrożniejsi, czy transakcje mieszkańców powiatu były na mniejszą skalę? 📢 Czesi i Litwini grają na nosie Rosji. Zmieniają nazwy ulic, przy których stoją rosyjskie ambasady Władze Wilna postanowiły nazwać jedną z uliczek, która znajduje się koło rosyjskiej ambasady, ulicą Bohaterów Ukrainy. Poinformował o tym w sieciach społecznościowych mer litewskiej stolicy Remigijus Šimašius. Wcześniej podobne kroki zostały podjęte w Pradze.

📢 "Jak pani nie wstyd?". Policjantka usuwa symbole poparcia dla Ukrainy z terenu internatu rosyjskiej szkoły W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym widać, jak policjantka ściąga niebiesko-żółte wstążki z ogrodzenia internatu szkoły rosyjskiej w Warszawie. Fakt ten wzbudził oburzenie wśród przechodniów. 📢 Ratownicy z pływalni w Oświęcimiu usłyszeli zarzuty w związku z utonięciem 51-letniego mężczyzny pod koniec grudnia ub. roku [ZDJĘCIA] Prokuratura Rejonowa w Oświęcimiu postawiła zarzuty trojgu ratownikom z krytej pływalni, którzy czuwali nad bezpieczeństwem kąpiących wieczorem w dniu 27 grudnia 2021 roku, gdy na dużym basenie utonął 51-letni mężczyzna, emerytowany policjant. Z ustaleń oświęcimskiej prokuratury wynika, że nie dopełnili oni swoich obowiązków, a jak wykazała sekcja zwłok, bezpośrednią przyczyną zgonu mężczyzny było utonięcie.

📢 Koronawirus, raport 3 marca 2022. W Polsce ponad 14 tys. nowych zakażeń SARS CoV-2. W zachodniej Małopolsce prawie sto Badania laboratoryjne na 3 marca 2022 potwierdziły 702 nowe zakażenia wirusem SARS CoV-2 w Małopolsce. Mówi się, że szczyt piątej fali za nami, ale wciąż są ofiary (12). Prawie sto nowych zachorowań na COVID-19 w powiatach zachodniej Małopolski. Tam bez ofiar. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.

📢 Wojna na Ukrainie. Żytomierz zrujnowany po ataku rakietowym [ZDJĘCIA] Rosjanie podchodzą pod Żytomierz - miasto położone na południowych zachód od Kijowa. Możliwe, że będą chcieli je zająć wraz z zaciskaniem pierścienia wokół stolicy Ukrainy. Na razie bombardują miasto, obiekty wojskowe i cywilne. Uszkodzonych zostało 10 budynków mieszkalnych i miejski szpital. Zginęły co najmniej cztery osoby, w tym dziecko. Domy obracają się w ruinę. Mieszkańcy mimo to szykują się do obrony. Ćwiczą walkę z użyciem koktajli Molotowa. 📢 Mapa wojny. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę. Gdzie toczą się walki? Już przeszło tydzień Ukraina broni się skutecznie przed agresją rosyjską. Nie licząc Chersonia agresorom wciąż nie udało się zająć żadnego dużego miasta. Trwają bombardowania największych ukraińskich miast, w tym Charkowa i Kijowa, ale także ostrzeliwane są mniejsze miasta mające znaczenie strategiczne. Tempo natarcia rosyjskiego wyraźnie zwolniło, napastnicy nie czynią większych postępów. Wielka kolumna wojskowa zdążająca ku Kijowowi utknęła. Większe powodzenie odnosi rosyjska ofensywa na południu. Jednak rozciągające się linie zaopatrzenia są łatwym celem dla obrońców.

📢 Smog w Małopolsce. Oświęcim, Chrzanów, Wadowice w niechlubnej czołówce. Codzienny raport o stanie powietrza 3.3.2022 Czekamy na wiosnę, ale smog nie odpuszcza. Małopolska na mapie zanieczyszczeń powietrza świeci się na czerwono, Kraków w światowym rankingu zanieczyszczonych miast na pierwszym miejscu - to oznacza wysokie przekroczenia dopuszczalnych norm zanieczyszczenia powietrza. Poza Krakowem najgorzej jest w Kalwarii Zebrzydowskiej, Oświęcimiu, Chrzanowie, Libiążu, Wadowicach.

📢 Oświęcim. Na Rynku protest mieszkańców przeciwko napaści Rosji na Ukrainę i gesty solidarności z ofiarami agresji [ZDJĘCIA, FILM] Dzisiaj, 2 marca wieczorem na Rynku w Oświęcimiu odbył się protest przeciwko napaści Rosji na Ukrainę. Jego uczestnicy, którzy przyszli z flagami narodowymi Ukrainy wyrazili także solidarność z narodem ukraińskim walczącym bohatersko z agresorem. Były zbierane datki na pomoc uchodźcom wojennym do Polski i tym, którzy pozostali w kraju, by walczyć o wolną Ukrainę.

ZOBACZ KONIECZNIE Nasze podatki to nic przy tych pomysłach LISTA

FACEBOOK Dołącz do nas na Facebooku! Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy! Polub nas na Facebooku! KONTAKT Kontakt z redakcją Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo? Napisz do nas!

Marcin Mamoń: Relacja z Ukrainy