Przegląd prasy 4.07.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Prasówka Oświęcim 4.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Na ul. 3 Maja w Oświęcimiu doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Poszkodowana to 14-latka, którą pogotowie zabrało do szpitala.

Piękna lipcowa aura sprawiła, że zapełniły się planty nad Sołą w Oświęcimiu. Komu było za gorąco mógł znaleźć ochłodę w rzece.

W półfinale Totolotek Regionalnego Pucharu Polski zachodniej Małopolski, rozegranym w Jaworznie, miejscowa Victoria (klasa okręgowa) przegrała z czwartoligowym Orłem Ryczów, który broni trofeum pucharowego w regionie. Finał zostanie rozegrany w środę, 8 lipca 2020. Ciekawostką jest fakt, że w Ryczowie nie ma już trenera Mariusza Wójcika, który nie poprowadził Orła w żadnym oficjalnym meczu.

Prasówka 4.07 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Otwarte zostały do zwiedzania historyczne tunele pod zamkiem w Oświęcimiu. Pierwsze osoby, które miały okazję je zobaczyć były pod wrażeniem.

Znamy już oświadczenia majątkowe polityków z Małopolski, które w tym roku, z powodu koronawirusa, można było składać nieco dłużej. Większość polityków żyje z pieniędzy publicznych, które w olbrzymiej większości (są oczywiście wyjątki) stanowią ich główne źródło utrzymania. Kosmiczne są wręcz zarobki Ryszarda Terleckiego – aż 365 tys. zł!