Przegląd prasy 4.12.2021 Oświęcim. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Gminy górnicze w powiatach Małopolski zachodniej chrzanowskim i oświęcimskim staną w nadchodzących latach przed wielkimi wyzwaniami. W związku z decyzjami o odchodzeniu od węgla w gospodarce zamknięte zostaną dwie działające w tym regionie kopalnie – w Brzeszczach do 2040 roku i Libiążu do 2049. Obie zatrudniają w sumie ok. 4 tys. pracowników, a do tego dochodzi jeszcze elektrownia węglowa w Trzebini.