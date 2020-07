Przegląd prasy 5.07.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 5.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Finał Totolotek Regionalnego Pucharu Polski oświęcimskiego podokręgu, rozegranego w Malcu, był derbami gminy Kęty, a więc nie wskazywano w nim zdecydowanego faworyta. Zwycięzca, czyli Hejnał, zmierzy się w finale zachodniej Małopolski z czwartoligowym Orłem Ryczów, 8 lipca 2020 (godz. 18), w Kętach.

Uważajcie na te produkty. Jeśli macie je w domu, koniecznie oddajcie do sklepu. Główny Inspektorat Sanitarny w wyniku kontroli wycofał w ostatnich miesiącach szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki. To nie tylko żywność, ale również suplementy, czy produkty codziennego użytku. GIS informuje również o produktach, w których, w wyniku kontroli dostrzeżono jakieś problemy. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu i zapoznaj się z ostrzeżeniami GIS i datą ważności produktów. Te artykuły nie spełniały norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia. ZOBACZ, O JAKIE PRODUKTY CHODZI

W niedzielę, 5 lipca 2020, ruszył pierwszy spływ kajakowy na Sole w tym sezonie w Oświęcimiu. Następne zaplanowano dopiero w sierpniu.

Prasówka 5.07 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oświęcimia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 28.06 a 4.07.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oto najpiękniejsze małopolskie... plaże. Tu poczujesz się jak nad morzem! [ZDJĘCIA] [5.07.]”?

Na ul. 3 Maja w Oświęcimiu doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Poszkodowana to 14-latka, którą pogotowie zabrało do szpitala.

Piękna lipcowa aura sprawiła, że zapełniły się planty nad Sołą w Oświęcimiu. Komu było za gorąco mógł znaleźć ochłodę w rzece.