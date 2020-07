Przegląd prasy 6.07.2020 Oświęcim, zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Oświęcim 6.07: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Zobacz osoby, które są najbardziej poszukiwane przez policję w województwie małopolskim. Widziałeś ich? Daj znać organom ścigania! Kliknij w GALERIĘ i zobacz, kogo poszukuje policja!

Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 6.07.2020 r.).

Ciężarówka wpadła do rowu w Zaborzu k. Oświęcimia i zablokowała drogę krajową nr 44.

Wyborcy, którzy w pierwszej turze wyborów prezydenckich głosowali poza miejscem zamieszkania, bo wyjechali do pracy lub na wakacje, mają potężny problem: jeśli chcą oddać głos także w II turze, muszą fizycznie wrócić do miejscowości, w której oddali go za pierwszym razem. Ile głosów przez to przepadnie? Nawet 400 tysięcy! Przy minimalnych sondażowych różnicach między Andrzejem Dudą i Rafałem Trzaskowskim mogą to być głosy na wagę zwycięstwa.

Policjanci z oświęcimskiej drogówki przeprowadzili Kętach pościg za 32-letnim kierowcą z powiatu bielskiego, który nie zatrzymał się do kontroli drogowej. Mężczyzna miał uzasadnione obaw do bliskiego spotkania ze stróżami prawa. Nie miał prawa jazdy, które wcześniej stracił za...jazdę po pijanemu.

Mapa wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym to nie tylko smutna statystyka, ale także, a może przede wszystkim, ostrzeżenie dla kierowców. Mapa przygotowana przez policję ma być aktualizowana każdego dnia, w celu zwrócenia uwagi na skalę problemu, jakim są wypadki na polskich drogach. Zobaczcie, w których miejscach należy zachować szczególną uwagę i pamiętajcie o zasadach bezpieczeństwa na drodze.

500 fartuchów ochronnych trafiło do Domu Pomocy Społecznej w Bobrku. Zostaną one wykorzystane w codziennych obowiązkach jakie kadra realizuje przy pracy z pensjonariuszami.

Finał Totolotek Regionalnego Pucharu Polski oświęcimskiego podokręgu, rozegranego w Malcu, cieszył się sporym zainteresowaniem kibiców. Derby gminy Kęty obejrzało blisko pół tysiąca osób. Byłeś wśród nich i wspierałeś Zgodę Malec lub Hejnał Kęty (1:2)? Odszukaj się na zdjęciach.

Finał Totolotek Regionalnego Pucharu Polski oświęcimskiego podokręgu, rozegranego w Malcu, był derbami gminy Kęty, a więc nie wskazywano w nim zdecydowanego faworyta. Zwycięzca, czyli Hejnał, zmierzy się w finale zachodniej Małopolski z czwartoligowym Orłem Ryczów, 8 lipca 2020 (godz. 18), w Kętach.