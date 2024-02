Przegląd prasy z Oświęcimia. Sprawdź najważniejsze informacje z wczoraj. Prasówka 13.02.2024

Danzel & DJ Hazel wystąpili w klubie Energy 2000 w Przytkowicach. W minioną sobotę (10 lutego) klubowicze bawili się przy muzyce sprzed lat podczas cyklicznej imprezy Retro Party. Była to niesamowita podróż w czasie do największych hitów sprzed dekady. Na sali dance wystąpił Danzel, twórca takich hitów jak „Pump It Up” czy „Put Your Hands Up In The Air”. Na głównej scenie rządził natomiast DJ Hazel. Zobaczcie, co tam się działo.