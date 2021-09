Przegląd tygodnia w Oświęcimiu, najważniejsze wydarzenia od 19.09 do 25.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia Oświęcim od 19.09 do 25.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Szukacie pięknej polskiej jesieni, a do tego wycieczek w naturze? Ale nie chcecie się przeciskać w tłumie - jak na szlaku do Morskiego Oka? Warto zaglądnąć w Gorce. To góry bardzo mocno zalesione i nie oblegane tak jak Tatry. Na szlaku z rzadka można spotkać innych wędrujących. Za to wynagradzają nam wysiłek pięknymi widokami, feerią jesiennych barw i spokojem.

Niesamowite zwroty akcji, dwóch piłkarzy odwiezionych do szpitala. Tak w telegraficznym skrócie można opisać starcie Chełmka z TS Węgrzce w grupie zachodniej IV ligi piłkarskiej. Gospodarze tzw. rzutem na taśmę wyrwali rywalom punkt, a przy odrobinie szczęścia mogli nawet pełną pulę.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.