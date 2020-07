Przegląd tygodnia w Oświęcimiu, najważniejsze wydarzenia od 5.07 do 11.07.2020, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Najmodniejszymi sukienkami w tym sezonie na wesele będą te subtelne i delikatne. Strzałem w dziesiątkę będą kreacje z tiulu, szyfonu i satyny. Zwiewność to słowo klucz w tegorocznych weselnych trendach. Najlepiej sprawdzą się te długości maxi lub midi. Sprawdźcie w galerii najmodniejsze sukienki na wesele 2020!

Uważajcie na te produkty. Jeśli macie je w domu, koniecznie oddajcie do sklepu. Główny Inspektorat Sanitarny w wyniku kontroli wycofał w ostatnich miesiącach szereg produktów, które trafiły na sklepowe półki. To nie tylko żywność, ale również suplementy, czy produkty codziennego użytku. GIS informuje również o produktach, w których, w wyniku kontroli dostrzeżono jakieś problemy. Sprawdź, czy nie masz ich w swoim domu i zapoznaj się z ostrzeżeniami GIS i datą ważności produktów. Te artykuły nie spełniały norm i mogą być szkodliwe dla zdrowia. ZOBACZ, O JAKIE PRODUKTY CHODZI

W ostatnim czasie w Energylandii powstało kilka nowych, ekstremalnych atrakcji. Goście mogą odwiedzić otwarty niedawno Smoczy Gród, a w nim spektakularny drewniany Roller Coaster Zadra. Co jeszcze warto sprawdzić? Przedstawiamy propozycje TOP 10 atrakcji w Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.

Czwartoligowa Unia Oświęcim w swoim trzecim lipcowym sparingu w ramach przygotowań do jesieni zmierzyła się z młodzieżową drużyną Wisły Kraków. Mecz rozegrano w strugach ulewnego deszczu.

W czasie wakacji Muzeum Zamek w Oświęcimiu przygotowało dodatkowe specjalne zajęcia. Ich uczestnicy mają okazję poznać zgromadzone eksponaty i zobaczyć, jak funkcjonuje na co dzień placówka.

Zobacz listę zaginionych osób, które są poszukiwane przez małopolską policję. Każdy kto posiada jakiekolwiek informacje, które mogłyby przyczynić się do odnalezienia tych osób, proszony jest o kontakt z najbliższą komendą lub posterunkiem policji lub o wypełnienie formularza na stronie www.malopolska.policja.gov.pl. Pomóż w ich poszukiwaniach!

Andrzej Duda jest prezydentem już od pięciu lat. Właśnie dobiega końca jego pierwsza kadencja. Czy doczekamy się drugiej? Być może - wybory zostały rozpisane na niedzielę, 12 lipca 2020 r. Z okazji kończącej się pierwszej kadencji prezydentury Andrzeja Dudy przygotowaliśmy dla was zestawienie najlepszych memów. To one rozśmieszały nas od 5 lat. Aż łezka się w oku kręci, tak dużo przygód i refleksji dostarczył nam prezydent Andrzej Duda. Zobacz najlepsze memy!