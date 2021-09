Przegląd tygodnia w Oświęcimiu, najważniejsze wydarzenia od 5.09 do 11.09.2021, sprawdź czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Oświęcimia, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 5.09 a 11.09.2021. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „HYBRYDOWE paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 12.09.2021”?

Przegląd tygodnia Oświęcim od 5.09 do 11.09.2021: top 3 artykuły z tygodnia

📢 HYBRYDOWE paznokcie 2021 na co dzień: nudziaki z brokatem, cieliste ombre. Beżowe wzory na paznokcie - inspiracje PINTEREST 12.09.2021 Szukasz pomysłu na delikatny manicure na co dzień? Nudziaki to klasyk, który od lat nie wychodzi z mody. Kobiety uwielbiają kolor nude, ponieważ pasuje do każdego kształtu paznokci. Kwadratowe, okrągłe, migdałki, nieważne! Ten kolor zawsze się sprawdzi. Po drugie, zarówno krótkie jak i długie paznokcie będą wyglądać bosko w odcieniach nude. Manicure w cielistych kolorach zawsze prezentuje się modnie i elegancko. Stylizację paznokci możesz uzupełnić dodając brokatowe akcenty. Przygotowaliśmy TOP 20 modnych wzorów na paznokcie hybrydowe z wykorzystaniem lakierów w kolorze nude. Zobacz co jest modne wśród użytkowniczek PINTERESTA. 📢 Górnik Brzeszcze przegrał z Nadwiślaninem Gromiec, bo wciąż uczy się gry w okręgówce [ZDJĘCIA] Czy można grać ładnie dla oka, a przegrać mecz? O tej starej piłkarskiej maksymie przekonali się na własnej skórze w Brzeszczach, gdzie miejscowy Górnik, będący beniaminkiem piłkarskiej klasy okręgowej zachodniej Małopolski, poległ z Nadwiślaninem Gromiec.

📢 Służebność drogi koniecznej. Zasady jej ustanowienia wyjaśnia radca prawny Jonasz Kita Czym jest służebność drogi koniecznej? Prawnik Jonasz Kita, z kancelarii Lex Projects, wyjaśnia tajniki tego zagadnienia. Warto się z nim zapoznać, zwłaszcza, jeśli nie masz dostępu do drogi publicznej.

Tygodniowa prasówka 5.09-11.09.2021 Oświęcim: pozostałe wydarzenia

📢 Oświęcim. Radosne i kolorowe „Pożegnanie lata" ze Stowarzyszeniem dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk" [ZDJĘCIA] Radośnie, kolorowo i tanecznie pożegnali lato podopieczni, rodzice, darczyńcy i przyjaciele oświęcimskiego Stowarzyszenia dla Dzieci Niepełnosprawnych „Promyk". Zobaczcie, jak pięknie i wesoło było u nich w miniony piątek (10 września 2021 r.).

📢 Koronawirus. Nadciąga czwarta fala pandemii? Znów ponad 500 zakażeń SARS CoV-2 w kraju. Ile w Małopolsce zach.? [RAPORT 11.09.2021] Jak poinformowało Ministerstwo Zdrowia w sobotę (11 września 2021 r.), badania laboratoryjne potwierdziły zakażenia wirusem SARS CoV-2 u 530 osób w Polsce. Tydzień temu było ich 389. Zmarło osiem osób, w tym trzy wyłącznie z powodu Covid-19. W Małopolsce 41 nowych przypadków. Ile w powiatach: chrzanowskim, olkuskim, oświęcimskim i wadowickim? Sprawdź najnowszy raport.

Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. 📢 Michał Sołowow, właściciel spółki Synthos, chce nadal budować elektrownię jądrową. Jest lokalizacja, ale nie jest to Oświęcim [ZDJĘCIA] Prawie dwa lata temu wśród mieszkańców Oświęcimia ogromne emocje wzbudziły plany głównego udziałowca spółki Synthos Michała Sołowowa dotyczące budowy w Polsce małej elektrowni jądrowej. Nie było wtedy mowy o jej lokalizacji, ale wielu oświęcimian było przeświadczonych, że powstanie właśnie w ich mieście na terenach głównej siedziby chemicznego potentata. W ostatnich dniach okazało się, że właściciel Synthosu wspólnie z drugim największym przedsiębiorcą w Polsce Zygmuntem Solorzem połączył w tej sprawie siły i pojawiła się konkretna lokalizacja dla tego przedsięwzięcia. Nie chodzi o Oświęcim, ale Pątnów w woj. łódzkim.

📢 Oświęcim. Ulica Mayzla wygląda jak w czasach okupacji niemieckiej. W piątek późnym popołudniem rozpoczęły się tu zdjęcia do filmu Latem ruszyła produkcja do filmu „Zone of Interest / Strefa interesów”, który opowiada o codziennym życiu niemieckiej rodziny mieszkającej w czasie II wojny światowej, tuż obok niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady Auschwitz. Dla kontrastu, poznamy również losy polskiej rodziny, która pomagała więźniom obozu. Część zdjęć jest realizowana w Oświęcimiu. Pierwsze zdjęcia powstały w willi odebranej polskiej rodzinie, w której mieszkał komendant obozu Rudolf Hoess. W piątek po południu (10 września 2021 r.) filmowcy przenieśli się na Rynek Główny i ul. Mayzla, która wygląda jak przeniesiona z czasów okupacji.

📢 Oświęcim i powiat oświęcimski. Co robić w ten wrześniowy weekend? Podpowiadamy! Najciekawsze imprezy od 10 do 12 września 2021 [PRZEGLĄD] Jeśli jeszcze nie masz pomysłu, jak ciekawie spędzić nadchodzący weekend w Oświęcimiu i najbliższej okolicy, mamy dla Ciebie „ściągę”. Sprawdź nasz przegląd najciekawszych imprez, miejsc, wydarzeń i atrakcji turystycznych w mieście i powiecie oświęcimskim od 10 do 12 września 2021 r. Nie siedź w domu, bo będzie się działo!

📢 Hokej. Premierowy falstart Re-Plast Unii Oświęcim w Toruniu. Udało się jedynie uniknąć kompromitacji Nie było przypadku w dwóch sparingowych porażkach oświęcimian we własnej hali z Energą. W premierze sezonu hokejowego 2021/22 (10 września 2021), Re-Plast Unia zagrała w Toruniu. Gospodarze ustawili losy meczu w tercji otwarcia. Oświęcimianie zbyt późno wzięli się do odrabiania strat. Udało im się uniknąć kompromitacji. 📢 Kalendarzyk imprez sportowych w zachodniej Małopolsce, od 10-12 września 2021. Podpowiadamy, gdzie można się wybrać Gdzie można przeżyć wybrać się na sportowe widowiska w powiatach zachodniej Małopolski od 10 do 12 września 2021? Oczywiście największym zainteresowaniem cieszą się lokalne rozgrywki piłkarskie. To właśnie wynik lokalnej drużyny jest najważniejszy. Jednak do nowego sezonu przygotowują się także drużyny w sportach halowych. W związku z tym można je zobaczyć w akcji w różnych sprawdzianach. Przechodząc do galerii poznacie terminarz lokalnych wydarzeń sportowych w powiatach: chrzanowskim, oświęcimskim, olkuskim i wadowickim.

📢 Michał Wiśniewski z żoną Polą tańczą w Zatorze. W Scandinavia Resort & Marine nagrywają nowy teledysk [ZDJĘCIA] Michał Wiśniewski przyjechał z żoną z Polą do Zatora. Tutaj w Scandinavia Resort & Marine popularny piosenkarz nagrywa swój nowy teledysk pt. "Zatańcz ze mną". Za plan zdjęciowy posłużyły m.in. kontenery morskie, które właściciele obiektu wypoczynkowego Scandinavia Resort & Marine zaadaptowali na apartamenty do wynajęcia. 📢 Co oznacza kolor obroży u psa? To informacja na temat osobowości i temperamentu czworonoga. A wszystko zaczęło się od "Yellow Dog" Frywolnie powiewająca żółta, czerwona lub fioletowa chusta przyczepiona do psiej obroży to nie oznaka nowej mody w świecie pupili. Tym sposobem właściciele zwierzaków mogą poinformować otoczenie, że na przykład psiak jest nerwowy, głuchy bądź nie wolno go dokarmiać. Co oznaczają poszczególne kolory? Sprawdź.

📢 Wypadek w Chełmku. Na łuku drogi na ul. Jaworznickiej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Był ranny Na ul. Jaworznickiej w Chełmku miał miejsce wczoraj, 9 września, krótko po godz. 21 groźny wypadek. Na łuku drogi doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów osobowych, po tym jak kierująca audi 29-letnia obywatelka Szwecji zjechała na przeciwległy pas ruchu. W zdarzeniu jedna osoba została ranna. Śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przetransportował ją do szpitala w Katowicach. 📢 Znów ponad pół tysiąca nowych przypadków koronawirusa w Polsce. W Małopolsce zach. zakażenia w olkuskim i chrzanowskim U 528 kolejnych osób potwierdzono zakażenie koronawirusem - wynika z najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia. To już kolejny dzień, gdy notowanych jest ponad pół tysiąca nowych przypadków. Najwięcej odnotowano w woj. mazowieckim (91), lubelskim (69) i małopolskim (45).

📢 Zeppelin na Śląsku. Sterowiec poleci nad Katowicami, Bielskiem, Częstochową, Gliwicami w weekend 11-12 i 14 września 2021 Sterowiec będzie w weekend latał nad regionem, nad Katowicami, Gliwicami, Częstochową, Bielskiem - Białą i Czechowicami-Dziedzicami. I to jaki! Ten Zeppelin ma 75 metrów długości. Takich sterowców jest tylko 6 na świecie. Gdzie i kiedy go oglądać? Oto godziny startów. Biletów na loty Zeppelinem nie można kupić. Organizatorem przelotów jest Grupa ZF - firma, specjalizująca się w rozwiązaniach technologicznych dla branży motoryzacyjnej. 📢 Filmowcy zajęli Rynek w Oświęcimiu. Zaczynają kręcić zdjęcia do filmu "Strefa interesu". Ul. Mayzla wygląda jak w czasie okupacji [ZDJĘCIA] Dzisiaj, 10 września od rana na Rynku w Oświęcimiu rozpoczynają się zdjęcia do filmu "Strefa interesu". Pierwszy klaps przewidziany jest około południa. Gotowa jest już scenografia. Ulica Mayzla wygląda jak w czasach okupacji niemieckiej. W związku z filmem Rynek został zamknięty dla ruchu.

📢 Memy po meczu Polska - Anglia 1:1. Glik jak zapaśnik, Szymański jak czołg 10.09 Polska - Anglia 1:1. Czekaliśmy na wielki mecz na Stadionie Narodowym i nie zawiedliśmy się! Polscy piłkarze postawili się Wyspiarzom, a najbardziej wojowniczy był Kamil Glik, który wcielił się w zapaśnika i rozstawiał Anglików po kątach. Na nic to się wszystko zdało, gdy do akcji wkroczył Harry Kane. Wojciech Szczęsny znów okazał się nieszczęsny, przepuszczając piłkę do siatki po jego strzale. Ale ostatnie słowo należało do Damiana Szymańskiego, który wszedł w angielską obronę jak czołg. Obejrzyjcie najlepsze memy po meczu w naszej galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Oświęcim. Wielki kompleks parkingowo-usługowy przy drodze krajowej 44 jest już prawie w całości gotowy [ZDJĘCIA] Wielki kompleks parkingowo-usługowy przy ul. Fabrycznej w Oświęcimiu już prawie w całości jest gotowy. W ostatnich dniach do użytku oddana została tutaj stacja paliw dla samochodów osobowych i ciężarówek, myjnie, duży parking. Wcześniej w ramach kompleksu pod nazwą "Port Oświęcim" powstał supermarket oraz rondo w ciągu drogi krajowej 44 na przecięciu ulic Fabrycznej, Unii Europejskiej i Gospodarczej.

📢 Hokeiści Re-Plast Unii Oświęcim rozpoczynają nowy sezon 2021/22. Mają grać ładnie, dla kibiców Dzisiaj, 10 września 2021, ruszają rozgrywki hokejowej ekstraklasy. Re-Plast Unia Oświęcim czeka wyjazd do Torunia, na mecz przeciwko Enerdze. Premiera w Oświęcimiu odbędzie się 17 września, a oświęcimianie podejmą Tauron Podhale Nowy Targ. 📢 Oświęcim. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Był kompletnie pijany Do niebezpiecznej sytuacji doszło w czwartek, 9 września w Oświęcimiu. Kierowca poruszający się samochodem marki Mercedes stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w ogrodzenie. Mężczyzna był kompletnie pijany.

