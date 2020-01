Przełom starego i nowego roku skłania do wspomnień o tym, co wydarzyło się w minionych 12 miesiącach. Trudno przypomnieć wszystko, bo naprawdę dużo się działo. Były wydarzenia, o których mówi się historyczne, ale i takie, które budziły emocje - bulwersowały, wzruszały czy bawiły. Przejdź do GALERII i zobacz najciekawsze naszym zdaniem wydarzenia 2019 roku.