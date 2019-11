Na polskim rynku znajdziemy wiele różnych punktów skupu biżuterii. Skupem złota i srebra zajmują się już nie tylko lombardy, kantory i mennice, ale także salony jubilerskie i zagraniczne koncerny, a ceny różnią się praktycznie w każdym z nich. Jak więc wybrać najlepszą dla nas opcję?

Dla wielu osób lombard to pierwszy przystanek, gdy pojawia się chęć sprzedaży wyrobów złotych czy srebrnych. Tych punktów jest dość dużo i są łatwo dostępne, a w prawie każdym z nich znajduje się skup złota i srebra, a wyroby te można sprzedać niemal w każdej postaci, czy to w biżuterii, jako złoto inwestycyjne, zegarki itd. Niestety, mimo że w takim punkcie możemy szybko wymienić złoto czy srebro na gotówkę, często nie jest to opłacalne. Najczęściej lombardy oferują kurs o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent niższy od aktualnego kursu, ponieważ ich działalność wiąże się z udzielaniem pożyczek pod zastaw. Taki sposób sprawdzi się, gdy potrzebujemy szybko gotówki, jednak jeśli chcemy zarobić na naszych wyrobach, warto pomyśleć nad innym rozwiązaniem.Kolejnym miejscem skupu złota i srebra jest jubiler, jednak nie każdy jubiler prowadzi skup. Często jest to też tylko działalność poboczna, więc ceny będą zaniżone w stosunku do światowych notowań. Złoto próby niższej niż 999 zazwyczaj musi zostać poddane rafinacji zanim jubiler będzie w stanie je ponownie wykorzystać, a że ten proces jest dość kosztowny, odbija się to na cenie, jaką możemy otrzymać. Plusem tego rodzaju punktów jest możliwość fachowego sprawdzenia próby złota, oceny jego jakości bądź dokładnego zważenia.Obecnie mamy również możliwość sprzedaży złota przez Internet, bez wychodzenia z domu, co jest zapewne najwygodniejszą z opcji. Należy jednak być uważnym, aby transakcja odbyła się bezpiecznie i zwrócić uwagę nie tylko na ceny, ale też fakt od jak dawna dana firma działa na rynku, czy prowadzi również sprzedaż oprócz skupu. Warto również sprawdzić, czy posiada również punkty stacjonarne, co może przemawiać za jej autentycznością. Przy decyzji na sprzedaż kruszcu online, ceny można sprawdzić na stronie internetowej danego punktu, a cała transakcja odbywa się bez wychodzenia z domu.Mennica to zakład, który zajmuje się produkcją monet, medali oraz stempli. Jest to jeden z najbezpieczniejszych sposobów na sprzedaż kruszcu, dlatego warto sprawdzić ceny i zasady skupu w Mennicy Krakowskiej. Działa ona prężnie na rynku od ponad dwudziestu lat, współpracując z najbardziej renomowanymi mennicami światowymi. Jej kadra składa się z profesjonalnych i doświadczonych pracowników, którzy świadczą kompleksową obsługę i pomoc. Oprócz sprzedaży mennica prowadzi również skup sztabek inwestycyjnych, monet bulionowych, kolekcjonerskich, złota użytkowego w różnej postaci oraz srebra i platyny. Ze względu na szeroki zakres usług Mennicy Krakowskiej zajrzyj na stronę internetową, aby dowiedzieć się szczegółów oferty oraz wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie. Więcej na https://mennica-krakowska.pl/content/6-skup Jako że inwestycja w złoto i srebro jest raczej długoterminowa, nie ma powodów, aby pochopnie podejmować decyzję o ich sprzedaży. Warto zapoznać się z cenami za gram oraz prognozami na rynku, a także wybrać najkorzystniejszy dla nas punkt skupu.