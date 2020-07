Re-Plast Unia Oświęcim otrzymała licencję na grę w ekstraklasie, bo działacze mają już pewny budżet

Prezes Re-Plastu przyznał, że budżet klubu jest pewny i stabilny. Nie uwzględniono w nim wpływów za bilety, bo w momencie jego opracowania nie były znane wytyczne rządowe odnośnie limitów wpuszczania kibiców do hal sportowych. - Ujmę sprawę zatem tak: wpływy z biletów będą w naszym budżecie wartością dodaną – podkreśla Mariusz Sibik. - W oparciu o już skonstruowany budżet podpisaliśmy umowy z zawodnikami.

Po zakończeniu poprzedniego sezonu głośno było o tym, że przez przerwanie rozgrywek oświęcimianie mają dziurę budżetową na poziomie 300 tysięcy złotych. W poprzednim budżecie zaplanowano wpływy z biletów z najbardziej emocjonującej fazy rozgrywek, czyli półfinałów i mecze o konkretne miejsca, do których nie doszło.

Klub nie ma żadnych długów

Prezes uspokoił kibiców, że poprzedni sezon został finansowo zamknięty. Są do uregulowania pewne należności wobec zawodników za "przejście" gdańszczan w ćwierćfinale play-off. - To wynika z tego, że wielu obcokrajowców wyjechało z Polski zaraz po zakończeniu sezonu, kiedy w naszym kraju rozwijała się pandemia koronawirusa – przypomina Sibik. - Jednak pieniądze dla nich są zabezpieczone i zostaną im wypłacone po rozpoczęciu sierpniowych przygotowań do sezonu.

Kadra jest już skompletowana

Kibice mają powody do satysfakcji, że Re-Plast Unia jest pierwszym klubem w ekstraklasie, w którym kadra została skompletowana. To zapewni komfort treningów na lodzie, które rozpoczną się w sierpniu. W poprzednich latach bywało tak, że kandydaci do gry na Chemików pojawiali się w sierpniu i w krótkim czasie trzeba było ocenić ich przydatność do zespołu. Teraz zespół od początku okresu przygotowawczego będzie pracował w komplecie.