Regionalny Totolotek Puchar Polski. W zachodniej Małopolsce finał w Oświęcimiu i półfinał regionalny w Jaworznie

- Absolutnie nie można nas stawiać w roli faworyta rozgrywek tylko dlatego, że zakończyliśmy sezon na piątym miejscu w grupie zachodniej czwartej ligi w Małopolsce – tłumaczy Mariusz Wójcik, trener Orła, który trafił do Ryczowa zimą, więc dla niego pucharowa potyczka będzie debiutem w oficjalnym meczu. - Po kilkumiesięcznej przerwie od treningów przez pandemię koronawirusa wszyscy na nowo uczymy się gry w piłkę nożną. Mam świadomość tego, że Victoria ma zespół oparty na młodzieży. Ona potrafi być nieobliczalna i wzbić się ponad poziomy.

W obozie jaworznickich piłkarzy dodatkowym atutem jest rodzinna atmosfera panująca w zespole i głód sukcesu. Zwycięzca meczu w Jaworznie awansuje do finału zachodniej Małopolski, w którym zmierzy się z mistrzem oświęcimskiego podokręgu, który to wolnym losem awansuje do finału, bo zachodnia Małopolska ma trzy podokręgi, a zespół, którego lokalna centrala prowadzi rozgrywki w regionie ma taki właśnie przywilej. W tym roku w zachodniej Małopolsce rozgrywki prowadzi Oświęcim.