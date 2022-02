Remont w krytej pływalni w Brzeszczach. Prace obejmą dach obiektu. Sympatyków pływania na tym basenie czeka przerwa [ZDJĘCIA] oprac. Bogusław Kwiecień

Kryta Pływalnia "Pod Platanem" w Brzeszczach przejdzie remont. Prace obejmą dach obiektu i potrwają kilka miesięcy. Ich koniec przewidziany jest najpóźniej we wrześniu. Koszt inwestycji to przeszło 1,4 mln zł. To kolejny etap modernizacji brzeszczańskiej pływalni.