Renta alkoholowa. Od 1 marca 2024 roku można otrzymać nawet 1780,96 złotych!

Rentę alkoholową pobierają zarówno mężczyźni, jak i kobiety

Średni wiek osób, które otrzymały w 2022 roku orzeczenie pierwszorazowe, ustalające niezdolność do pracy spowodowaną jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową, wydane dla celów rentowych przez lekarzy orzeczników ZUS wyniósł: 51,2 roku, w 2021 r. – 51 lat, w 2020 r. – 50,8 roku, w 2019 r. - 51,4 roku. Ponadto orzeczenia pierwszorazowe ustalające niezdolność do pracy dla celów rentowych w związku z jednostkami chorobowymi związanymi z chorobą alkoholową otrzymało:

Należy ponownie zaznaczyć, iż nie każdy przypadek alkoholizmu kwalifikuje się do otrzymania renty. Zasadnicze pozostaje wykazanie, że to właśnie alkoholizm spowodował dodatkowe schorzenia, które uniemożliwiają pracę. Lekarz musi zatem uznać daną za osobę niezdolną do pracy, z powodu konkretnych schorzeń takich jak np. zespół uzależnienia od alkoholu, alkoholowa choroba wątroby. Ponadto osoba starająca się o rentę musi posiadać wymagany okres składkowy i nieskładkowy, zależny od wieku, w którym powstała niezdolność do pracy, jak również wykazać, że niezdolność do pracy powstała w okresach określonych w ustawie, np. podczas ubezpieczenia, zatrudnienia, pobierania zasiłku dla bezrobotnych.