Rocznica wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau. Po wojnie przed sądami stanęła niewielka część esesmanów z Auschwitz [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

Jak szacują historycy Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau, przez cały okres istnienia niemieckiego obozu Auschwitz służyło w nim ok. 8100 - 8200 esesmanów oraz ok. 200 nadzorczyń.

Od 1942 r. do służby w KL Auschwitz zaczęto kierować kobiety. Miało to związek głównie z utworzeniem obozu kobiecego, ale także z brakami kadrowymi wśród samych esesmanów, których coraz częściej kierowano do służby na froncie wschodnim. Nadzorczynie obozowe nie były członkami SS, ponieważ do formacji tej nie przyjmowano kobiet.

Traktowani jako wrogowie Rzeszy i narodu niemieckiego

Z ustaleń historyków Muzeum Auschwitz wynika, że stosunek załogi obozu do więźniów został określony po raz pierwszy w instrukcji dla oddziałów wartowniczych SS z 1 października 1933 r., wydanej przez Theodora Eicke – ówczesnego komendanta KL Dachau, a od 1934 r. inspektora obozów koncentracyjnych i oddziałów wartowniczych SS.