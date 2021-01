Rocznica wyzwolenia Oświęcimia. Ponad pięć długich lat mieszkańcy tego miasta czekali na koniec niemieckiej okupacji [ZDJĘCIA ARCHIWALNE]

Pierwsi żołnierze Armii Czerwonej weszli do Oświęcimia od wschodu, od strony Monowic. W południe byli w centrum miasta , a potem wkroczyli do obozów Auschwitz i Birkenau. Była sobota, 27 stycznia 1945 roku, mroźny, słoneczny dzień.

Z czasem zaczęły się powroty wysiedlonych z miasta w czasie okupacji. We wrześniu 1945 r. w Oświęcimiu mieszkało ok. 7,3 tys. osób, wśród nich 186 Żydów. Przed wojną społeczność żydowska w mieście liczyła 7–8 tys. ludzi. Większość, jak podkreśla dr Artur Szyndler z Centrum Żydowskiego w Oświęcimiu, przyjeżdżała po wojnie na krótko, aby zorientować się, kto przeżył z krewnych, co zostało z ich majątków. Spośród ludności żydowskiej przedwojennego Oświęcimia podobnie jak w innych miasteczkach ok. 90 proc. nie przeżyło Holokaustu.

Część oświęcimskich Żydów próbowała osiedlić się w mieście na stałe, jak rodzina Schoenkerów, której nawet udało się uruchomić przedwojenny zakład Agrochemii. Było to możliwe do 1950 r., gdy panował jeszcze względny spokój polityczny. Potem nastały lata stalinizmu, kiedy zaczęto zwalczać prywatną inicjatywę.