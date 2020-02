Rycerska przygoda na oświęcimskim zamku dobiegła końca [ZDJĘCIA]

To nie był tylko bal, to było spotkanie z historią rycerstwa, pokaz różnych typów średniowiecznego uzbrojenia i walki rycerskiej z uprzednim wybraniem przez rycerza damy serca. Były „starania i zaloty” młodego panicza w otoczeniu dworskiej świty, pod groźnym okiem mnicha, w którego się wcielił jeden z rodziców, a wszystko to w pięknych strojach z epoki.

Nie zabrakło pojedynków na bezpieczne miecze, „konne” wyścigi ze szpadą z przekuwaniem balonów, nauka tańców dawnych i zabawny taniec w średniowiecznych gaciach.