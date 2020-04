Są pieniądze. Będą nowe drogi, inne zostaną wyremontowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Zobaczcie w galerii, które drogi zostaną wyremontowane a które zbudowane:

Do tej pory fundusz przeznaczył na dofinansowanie zadań drogowych w Małopolsce ok. 400 mln zł. Rok 2020 to kolejne dofinansowanie w wysokości ponad 200 mln zł. Powiaty dostaną 102,6 mln zł, a gminy 99,9 mln zł. Kwota dofinansowania została zwiększona o dodatkowe 21 mln zł decyzją premiera.