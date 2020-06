Sąsiedzkie ogrody w Brzeszczach. Mieszkańcy połączyli siły, by wspólnie upiększyć place i ulice w swojej gminie [ZDJĘCIA]

Jeden znajduje się przy ul. Kosynierów obok „starego urzędu”, następny na ul. Górniczej na Starej Kolonii, a ponadto obok Ośrodka Kultury w Brzeszczach i w otoczeniu Domu Ludowego Wilczkowicach.

Oddolna inicjatywa

- Moda na takie oddolne inicjatywy ogrodnicze zaczęła się w dużych miastach, gdzie niewielu mieszkańców ma możliwość uprawy ogródka

- mówią organizatorzy przedsięwzięcia.

Niedawno dotarła także do Brzeszcz i Wilczkowic, gdzie znalazła się grupa chętnych ludzi, by zrobić coś razem dla siebie i gminy. Najpierw wybrali miejsca na swoje ogrody, przygotowali projekty ich zagospodarowania, kupili sadzonki, a potem wzięli się do roboty.

Ogrody mają być miejscem spotkań i odpoczynku, a przy okazji uczestnicy akcji mają możliwość poznać różne tajniki ogrodnictwa, w tym m.in., jak radzić sobie z niedostatkiem wody w ogrodzie, czy na przykład ile dobrego dają nam rośliny łąkowe uważane często za chwasty.