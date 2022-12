Ścieżki nordic walking do 19 km od Oświęcimia. Pomysły na sportowy dzień w weekend 10 - 11 grudnia Redakcja Strony Podróży

Namów rodzinę czy przyjaciół i wybierzcie się na nordic walking w promieniu 19 km od Oświęcimia gettyimages.com/gbh007

Szukasz nowych tras do nordic walking w pobliżu Oświęcimia? We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Ciebie kilka podpowiedzi na ten tydzień. Jeśli dopiero wchodzisz w temat nordic walking, nie zaczynaj w poniedziałek. W wolny dzień będziesz mieć więcej czasu, i zaczniesz spacer w dziennym świetle. Oto nasze pomysły, gdzie można się wybrać z Oświęcimia na nordic walking. Tym razem przygotowaliśmy ścieżki w odległości do 19 km od miasta. Przetestuj je i podziel się opinią z innymi.