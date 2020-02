Seniorzy z Dziennego Domu Pomocy też mają ciekawe ferie. Zobaczcie sami

Pogoda na czwartek, 6 lutego. Będą opady deszczu lub deszczu ze śniegiem

W czwartek zachmurzenie będzie wzrastać do dużego. Na przedgórzach i w górach spadnie do pięciu centymetrów śniegu. W Małopolsce temperatura maksymalna wyniesie od -3 st. C w Nowym Targu do 2 st. C w Nowym Sączu i Oświęcimiu. W Krakowie i Tarnowie na termometrach zobaczymy 1 st. ...