Seniorzy z klubu „Pod Złotym Dębem” w Witkowicach połamali się opłatkiem [ZDJĘCIA]

Seniorów i władze gminy Kęty powitała i złożyła życzenia, prezes klubu Krystyna Niedziela.

- Życzę, aby ten świąteczny czas wprowadził do naszych domów radość, spokój i rodzinne ciepło. A 2020 rok niech przyniesie dobre zdrowie, szczęście osobiste i sukcesy

- życzyła Krystyna Niedziela.

Również Krzysztof Jan Klęczar, burmistrz gminy Kęty, złożył seniorom i ich bliskim świąteczne życzenia.

- To jest niezwykle ważne, aby w okresie Bożego Narodzenia móc się spotkać - wyznał burmistrz Krzysztof Jan Klęczar podkreślając, że jest to chyba ten szczególny moment, na który każdy, od dziecka do seniora, przez cały rok oczekuje. - To właśnie te święta są tym czasem, kiedy raz w roku mamy możliwość być wszyscy razem - dodał życząc, aby nadchodzące święta Bożego Narodzenia upłynęły w dobrej, życzliwej i rodzinnej atmosferze.