Seria kradzieży w powiecie powiecie oświęcimskim. Skuteczna akcja policji doprowadziła do zatrzymania sprawców

W Kętach dokonano kradzieży portfela z kartami bankomatowymi. Jak wynikało z relacji pokrzywdzonego, po dokonaniu płatności za zakupy, z roztargnienia pozostawił w sklepie portfel z kartami bankomatowymi. Po zorientowaniu się wrócił do sklepu portfela już go nie znalazł. Na podstawie monitoringu sklepowego policjanci ustalili wizerunek sprawcy i wszczęli jego poszukiwania. Godzinę później, na jednej z ulic w Nowej Wsi, mundurowi odnaleźli mężczyznę odpowiadającego rysopisowi poszukiwanego sprawcy. Był to 52-letni mieszkaniec gminy. Podczas jego przeszukania policjanci znaleźli portfel wraz z kartami bankomatowymi na nazwisko pokrzywdzonego. 52-latek został zatrzymany. Za kradzież grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności.