Siatkówka. W Kęczaninie Kęty lubią brąz, ale to przecież także jest powód do satysfakcji

Gdyby rozgrywki były przeprowadzone wzorem lat poprzednich, kęczanie walczyliby w play-off przeciwko MKS Andrychów, o prawo gry w barażu o zaplecze ekstraklasy. W związku z powiększeniem drugoligowych grup, odstąpiono w bieżącym sezonie od play-off, promując do barażu o pierwszą ligę dwa zespoły. Pozostałe zakończyły sezon. Kęczanom zabrakło punktu do andrychowian, którzy zakończyli rozgrywki na drugim miejscu i awansowali do barażu o pierwszą ligę.

Teraz można tylko „gdybać”

Jak się okazało, kęczanom zabrakło „tylko” i „aż” punktu. Przy równym dorobku z andrychowianami, to kęczanie byliby wyżej w tabeli.