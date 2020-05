SOR w Oświęcimiu zamknięty do odwołania. Pacjenci kierowani do Chrzanowa i Wadowic

Póki co, pacjenci mający trafić na oświęcimski SOR, będą kierowani do szpitala w Chrzanowie. Tak jest już od soboty. Karetki z chorymi kursują do Chrzanowa. To ok. 20 km drogi do przejechania.

Jeśli ten będzie zbyt przeciążony, pozostaje jeszcze lecznica w Wadowicach.

- Mam wiadomość, że w oświęcimskim szpitalu jest zespół operacyjny pozostający na ostrym dyżurze, ale będzie angażowany głównie w przypadkach zagrożenia życia - wyjawia wojewoda.

Oświęcim na pograniczu ze Śląskiem, będącym obecnie głównym ogniskiem koronawirusa

Obie pielęgniarki z SOR mieszkają na stałe poza powiatem oświęcimskim, prawdopodobnie na Śląsku i tam też zaraziły się koronawirusem. To dlatego nie są ujęte w statystykach Małopolski. Jednak ratownik medyczny, mieszkający w powiecie wadowickim, zakaził się od górnika mieszkającego w Oświęcimiu.