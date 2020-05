Sprawca znęcania się nad rodziną trafił do aresztu. Na razie na trzy miesiące

- mówi Małgorzata Jurecka, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. - Mundurowi błyskawicznie udali się pod wskazany adres, gdzie zastali 39-letnią zgłaszającą, jej troje dzieci oraz nietrzeźwego 42-letniego agresora. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do pomieszczeń dla osób zatrzymanych. Badanie jego stanu trzeźwości wykazało dwa promile alkoholu - dodaje.

W środę (27 maja) podejrzany został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Oświęcimiu, gdzie usłyszał prokuratorskie zarzuty. Chwilę później trafił przed oblicze sędziego, który przychylił się do wniosku policji i prokuratury, wydając postanowienie o zastosowaniu trzymiesięcznego aresztu tymczasowego. Jeszcze tego samego dnia 42-latek trafił do jednego z aresztów śledczych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pięciu lat więzienia.