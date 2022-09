"Stawy" w Chełmku 50 lat temu. To było ulubione kiedyś miejsce odpoczynku mieszkańców Chełmka i okolic. Zobaczcie ZDJĘCIA Bogusław Kwiecień

Stawy przeżywała rozkwit w latach 70. ub. wieku. Obecnie władze Chełmka chcą, żeby znów stał się miejscem wypoczynku mieszkańców i turystów Strona Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chełmku Zobacz galerię (14 zdjęć)

Przez lata "Stawy" w Chełmku był popularnym miejscem wypoczynku mieszkańców gminy, ale także wielu gości, którzy znajdowali tutaj warunki do relaksu i rekreacji. Z czasem miejsce to bez odpowiedniego doinwestowania zaczęło tracić na znaczeniu. Obecnie pojawiła się szansa, że "Stawy" dostaną drugie życie, bo władze Chełmka przystępują tutaj do inwestycji. W galerii przedstawiamy zdjęcia, jak wypoczywało się na "Stawach" 50 lat temu. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE AKTUALIZACJA 7.4.2021