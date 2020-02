Strażacy z Podlesia tak łączą przyjemne z pożytecznym

- Chodziło o to, by zrobić coś dobrego i jak widać niewiele trzeba, by tak się stało

- mówi Piotr Gibas. - Jestem niesamowicie zaskoczony i wzruszony, że tak wiele osób odpowiedziało na nasz apel i wzięło udział w tym spacerze. To tylko pokazuje, że wystarczy iskra, by ruszyć tłumy - dodaje.

Podczas sobotniej akcji druhowie zachęcali także do udziału i nagłośnienia dwóch innych przedsięwzięć odbywających się na terenie gminy Kęty. Pierwszą z nich jest akcja „Noś odblaski, bądź widoczny”, zachęcająca do korzystania z odblaskowych gadżetów zwiększających widoczność po zmroku.

Drugą akcją jest zbiórka pieniędzy na pomoc Łukaszkowi Kubieniowi, który urodził się w ciężkiej zamartwicy okołoporodowej. Chłopiec długo walczył o życie i udało się, ale zniszczenia w mózgu pozostawiły ślad na jego zdrowiu. Rodzice siedmiolatka robią wszystko, by odzyskał jak najwięcej z utraconej sprawności, ale wymaga to ogromnych nakładów finansowych. Do zakupu zautomatyzowanego trenażera chodu brakuje jeszcze 140 tys. zł.