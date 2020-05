Szkoły średnie i uczelnie zmieniają terminy rekrutacji

Oczywiście uczelnie musiały dostosować swoje harmonogramy rekrutacji do obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, a zwłaszcza do przesuniętych terminów egzaminów maturalnych. Tak uczynił m.in. Uniwersytet Jagielloński, gdzie obecnie trwają prace związane z dostosowaniem wszystkich aspektów procesu rekrutacji do bieżącej sytuacji w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa kandydatów na studia.

Harmonogram rekrutacji ma być opublikowany najpóźniej z końcem miesiąca, warto więc śledzić informacje na stronie www.rekrutacja.uj.edu.pl. Na UJ rekrutacja prowadzona jest elektronicznie, jeśli zaś chodzi o te kierunki, gdzie oprócz wyników maturalnych są przeprowadzane dodatkowo egzaminy, to zostaną one zorganizowane w formie zdalnej.

Krakowski Uniwersytet Rolniczy, który oferuje naukę na 32 kierunkach i 73 specjalnościach, swój system elektronicznej rejestracji kandydatów na studia I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie uruchomi 1 czerwca (więcej informacji: rekrutacja.urk.edu.pl). Pierwszy nabór planowany jest na 17 sierpnia, czyli sześć dni od daty otrzymania wyników matur. Rekrutacja potrwa do 15 października.

1 czerwca ruszy elektroniczny system rejestracji na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Rekrutacja potrwa od 17 sierpnia do 30 września. – Przyszły rok akademicki na UP powinien rozpocząć się zgodnie z terminem, władze uczelni biorą jednak pod uwagę możliwość jego opóźnienia, jeśli chodzi o studentów I roku. Gdyby tak się stało, będziemy starać się tak zorganizować semestr, by nadrobić zaległości. Bezpieczeństwo oraz zdrowie, podobnie jak nauka i kształcenie są dla nas priorytetowe – podkreśla rzeczniczka UP Dorota Rojek-Koryzna.

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie internetową rekrutację na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie rozpocznie 22 czerw ca. Potrwa ona do 15 sierpnia. Ogłoszenie wyników zaplanowano na 20 sierpnia (wyniki rekrutacji z listy rezerwowej – 4 września). Jeśli zaś chodzi o studia niestacjonarne I stopnia, to rekrutacja ruszy 22 czerwca i potrwa do 11 września.

Na Akademii Górniczo-Hutniczej tegoroczna rekrutacja najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu. – Być może rozpocznie się na przełomie sierpnia i września – zapowiada rzeczniczka AGH Anna Żmuda-Muszyńska. – Wiążąca jest dla nas data matur oraz data ogłoszenia wyników egzaminów maturalnych. Termin wrześniowy pozwoli nam wszystkich kandydatów traktować równo, zarówno maturzystów tegorocznych, jak i tych z minionych lat – dodaje.

Rekrutacja na AGH pod względem procedur nie będzie zasadniczo różnić się od rekrutacji w ubiegłych latach – z tą jedną ważną różnicą, że prawdopodobnie zostanie skrócona do jednego czy dwóch cykli rekrutacyjnych. W październiku uczelnia chce bowiem rozpocząć kolejny rok akademicki.

Politechnika Krakowska rozpocznie tegoroczną rekrutację (oczywiście elektroniczną) 8 czerwca. Terminy zostały przesunięte tak, by kandydaci mogli w spokoju zająć się maturami, a potem rekrutacją. Pierwsza jej tura zakończy się w drugiej połowie sierpnia. Dzięki temu młodzi ludzie po ogłoszeniu wyników matur będą mieli wystarczająco dużo czasu na załatwienie formalności na uczelni. Cały proces rekrutacji na PK może potrwać nawet do pierwszych dni października, bo wyniki matur poprawkowych zapowiadane są na koniec września.

Szczegółowy harmonogram rekrutacji na PK zostanie ogłoszony w najbliższym czasie. Wszystkie informacje o kierunkach studiów, terminach, zasadach i opłatach, można znaleźć w specjalnym serwisie rekrutacyjnym: rekrutacja.pk.edu.pl.

Krakowskie uczelnie niepubliczne także przygotowały już nowe zasady rekrutacji, np. Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego przesunęła terminy tegorocznej rekrutacji. Rozpoczyna się ona dziś i potrwa do końca września. Kandydaci składają komplet dokumentów osobiście (z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa) lub przesyłają pocztą.

Również w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera – z uwagi na obecną sytuację – uległ zmianie harmonogram rekrutacji oraz tryb dostarczania dokumentów. I tura rekrutacji została wydłużona do 31 sierpnia, a start II tury zaplanowano na 16 września. Obecnie (do odwołania) dokumenty rekrutacyjne można przesyłać wyłącznie drogą mailową.