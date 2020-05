Targowisko w Oświęcimiu pełne ludzi. Taki ścisk, że trudno się przecisnąć. Ludzie zachowują się, jakby koronawirus był przeszłością

Zobacz zdjęcia z targu w Oświęcimiu:

- A co, mi wirus zagrozi? - śmieje się jeden ze sprzedawców. Maseczka zwisa mu na brodzie. Co ciekawe, mocno pluje, gdy opowiada o tym, że jest silny i młody, wiec wirus się go imać nie będzie. - Ha ha, ma pan racje. Człowiek nie może się tak wszystkim przejmować - dopowiada klientka. Kolejnej nie jest do śmiechu. - Opluł mnie pan! - krzyczy. - Może i pan przejdzie bezobjawowo chorobę, ale ja sobie nie życzę zachorować - denerwuje się starsza pani. - To kto każe pani u mnie zakupy robić? - pyta ze złością sprzedawca, ale ubiera maseczkę.