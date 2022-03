To już dwa lata, jak koronawirus jest z nami. Na początku był strach. Teraz już z nim jakoś żyjemy [ZDJĘCIA] Jerzy Zaborski

4 marca 2020 w Polsce stwierdzono pacjenta „0” z koronawirusem. Był nim 66-letni wówczas Mieczysław Opałka z Cybinki koło Słubic, który kilka dni wcześniej wrócił z Niemiec, a właśnie za zachodnią granicą były już silne ogniska zakażeń wirusem z Wuhan. Mijają dwa lata walki z pandemią. Dziś wydaje nam się nieprawdopodobne, że ludzie byli zamknięci w domach, stali w długich kolejkach do sklepów, nie mogli pójść do lasu. Miasta były puste, zamknięto we Wszystkich Świętych cmentarze.