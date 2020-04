Trzech pijanych za kółkiem wpadło w ręce policji w pow. oświęcimskim. Jedna kobieta i dwóch mężczyzn

Kiedy ford zatrzymał się, mężczyzna podszedł do samochodu, za którego kierownicą siedziała nietrzeźwa kobieta .

Do zdarzenia z kobietą doszło w nocy z 29/30 kwietnia 2020. Tuż po godz. 22 na ulicy Nojego w Oświęcimiu mężczyzna zauważył, że jadącego przed nim forda. Styl jazdy sugerował, że za kierownicą auta może znajdować się nietrzeźwy. W związku z tym pojechał za nim, w międzyczasie informując policję. Po chwili dostrzegł, że ford wjechał na parking pobliskiej stacji paliw , więc podążył za nim.

W związku z powyższym mundurowi natychmiast pojechali za pojazdem, dając kierowcy sygnały do zatrzymania się.

Do zdarzenia doszło tuż przed godziną 19 w Brzeszczach na ulicy Ofiar Oświęcimia. Policjanci otrzymali zgłoszenie od jednego z uczestników ruchu drogowego, dotyczące kierowcy samochodu marki VW Passat, który najprawdopodobniej jest nietrzeźwy. Z relacji mężczyzny wynikało, że pojazd wjechał na jedną ze stacji paliw. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce jednakże auta już nie zastali. Po kilku minutach penetracji miasta, opisywany pojazd dostrzegli na jednej z ulic, więc przystąpili do jego zatrzymania. Badanie stanu trzeźwości wykazało 2,70 promila alkoholu.