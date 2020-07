Tygodniowy przegląd prasy (Oświęcim, 12.07-18.07.2020), poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Bon turystyczny 500 zł. DLA KOGO 500 zł? OD KIEDY? JAK OTRZYMAĆ bon 500 zł na wakacje? Sejm uchwalił ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Sejmowa komisja odrzuciła propozycję Senatu, by bon turystyczny mogli także dostać emeryci i renciści. Ale poparła poprawkę, by bonem objąć dzieci rodziców pracujących za granicą. Kiedy i w jaki sposób będzie można dostać bon 500 zł? Komu on przysługuje, a komu nie? W jaki sposób trafią do części z nas dodatkowe fundusze w wysokości 500 zł z przeznaczeniem na wakacje? Jak będzie można zapłacić bonem za nocleg, wyżywienie, dojazdy, wstęp do muzeum? Do kiedy będzie można płacić bonem 500 zł? Czy 500 zł dostaną emeryci i renciści? Do kiedy będzie ważny turystyczny bon 500 plus? Czy dostaniemy 500 zł już na te wakacje? Bon dla dzieci 500 zł. Dla kogo 1000 zł? Na te i inne pytania odpowiadamy w tym tekście.