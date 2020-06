Tygodniowy przegląd prasy (Oświęcim, 21.06-27.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

Dwa lata temu odbył się ostatni Life Festival Oświęcim. Po dziewięciu edycjach impreza z przyczyn finansowych zniknęła z kalendarza największych festiwali w Polsce. Wielu wciąż wraca do niej jednak wspomnieniami i nadziejami, że to nie był ostateczny koniec.

Wiesz, gdzie głosować w gm. Oświęcim podczas wyborów prezydenckich 2020? Każda zameldowana osoba ma prawo oddać głos tylko w wyznaczonym lokalu wyborczym. Aby uniknąć kursowania po gm. Oświęcim 12.07.2020 sprawdź, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos w 2 turze wyborów prezydenckich 2020. Pamiętaj, aby do lokalu wyborczego w gm. Oświęcim zabrać ze sobą maseczkę. Postaraj się wybrać porę, gdy przy urnach nie będzie tłumów.

Ogłoszono zmiany personalne w Archidiecezji Krakowskiej. Kliknij w galerię i sprawdź do jakich roszad doszło w powiatach: chrzanowskim, wadowickim i oświęcimskim.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Oświęcimiu. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Prezydent Andrzej Duda po wizycie na zalanych terenach w Małopolsce pozostawił za sobą nie tylko sporo krzepiących obietnic i zapewnień o pomocy poszkodowanym, ale też kilka zdjęć, które z pasją przerabiają na memy internauci. Prezydent w sztormiaku, rozglądający się za czymś w lesie, to czyste złoto. Zresztą, zobaczcie sami na kolejnych slajdach w galerii.

Christian Paul to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich dni w Polsce. W Wiadomościach TVP wystąpił jako amerykański projektant mody, oceniając - oczywiście pozytywnie - styl ubioru pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Internauci szybko powiedzieli "sprawdzam" i okazało się, że publiczna stacja wykreowała - nomen omen - na kreatora mody osobę w branży zupełnie przypadkową. Skończyć musiało się w to jeden sposób - zalewem memów. Najlepsze z nich zobaczcie w galerii.

Przy pałacu w Rajsku k. Oświęcimia powstało Prywatne Muzeum Techniki Wojskowej. Dla miłośników militariów jest to spora gratka. W najbliższą sobotę, 27 czerwca, będzie okazja, aby zobaczyć tę niecodzienną kolekcję po raz pierwszy.

Takich zdjęć parków rozrywki w Małopolsce jeszcze nie widzieliście! Ich autorem jest paralotniarz Mirek Stecyk z Bielska Białej. Uchwycił na nich nie tylko Energylandię i Inwałd Park ale też okolicę. Są i stawy, żelazny most kolejowy i inne miejsca i szczegóły.

Policjanci zatrzymali mężczyznę, który celowo potrącił psa w Biertowicach (pow. myślenicki). To 24-letni mieszkaniec powiatu wadowickiego. Usłyszał już zarzut znęcania się nad zwierzętami, a prokurator zastosował środek zapobiegawczy w postaci dozoru. Mężczyzna widząc idącego drogą czworonoga, najpierw zatrzymał się, a następnie z impetem ruszył i celowo wjechał w zwierzaka.

Od ponad trzech miesięcy nie ma dostępu do kultury w pełnym tego słowa znaczeniu. Zamknięte dotąd teatry, opery i ośrodki kultury powoli wracają do „normalności” ale w zaostrzonym rygorze. A tu zaczynają się wakacje, więc dzieci liczą na zajęcia. Czego mogą się spodziewać w najbliższych dniach i tygodniach? Rozmowa z Apolonią Maj, dyrektor Oświęcimskiego Centrum Kultury.

16-letnia Aleksandra Nowak z Olkusza od urodzenia jest niepełnosprawna. Porusza się na wózku inwalidzkim, który nie dość, że jest już za mały, to na dodatek porządnie zdezelowany. Rodziny nie stać na zakup nowego, dlatego w internecie ruszyli ze zbiórką pieniędzy. Sześć lat temu pomogliście kupić specjalny aparat na nogi Oli, może i teraz spełnicie jej marzenie o nowym wózku?

W niedzielę 28 czerwca odbędą się wybory prezydenckie. Sondaże wskazują na to, że do rozstrzygnięcia wyścigu o najważniejsze stanowisko w państwie konieczne będą dwie tury.

24-letni mieszkaniec powiatu bielskiego wybiegł z lasu na drogę wprost przed nadjeżdżający pojazd. Do zdarzenia doszło w nocy z 24/25 czerwca 2020 w Kętach na ulicy Kolbego. Mężczyzna został potrącony.

Kęty mogą pochwalić się długą i bogatą historią. Jej ślady do dzisiaj obecne są na Rynku czy kęckich ulicach. Wystarczy się zatrzymać na chwilę i rozglądnąć dokoła. Za wieloma zabytkowymi kamienicami czy kościołami kryją się często pasjonujące historie.

13-letni mieszkaniec gminy Oświęcim wpadł pod koła samochodu. Do zdarzenia doszło w środę o godz. 14.55 w Oświęcimiu na ulicy Pod Borem.

U kolejnych 11 osób w Małopolsce badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Kolejne dwa przypadki wykryto w powiecie oświęcimskim.

Zobacz kobiety poszukiwane przez policję w Małopolsce. Są ścigane za oszustwa, kradzieże czy jazdę pod wpływem alkoholu. Wszystkim udało się uciec przed wymiarem sprawiedliwości. Przejdź go galerii i sprawdź czy rozpoznajesz którąś z nich! Kliknij w galerię i zobacz zdjęcia. Posługuj się myszką, klawiszami strzałek na klawiaturze lub gestami.

Zebrany materiał pochodzi ze strony http://malopolska.policja.gov.pl/ (dostęp: 24.06.2020 r.).

Samochód ciężarowy przewożący płynny asfalt zjechał z drogi i wpadł do rowu. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej 44 w Brzezince pomiędzy Oświęcimiem a Krakowem. Kierowców czekają utrudnienia. Ruch w tym miejscu do godz. 14 odbywać się będzie wahadłowo.