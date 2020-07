Tygodniowy przegląd prasy (Oświęcim, 28.06-4.07.2020), poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Oświęcim od 28.06 do 4.07.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Lato 2020 w pełni! Pogoda nie przejmuje się epidemią koronawirusa i raczy nas upałami. Gdzie uciec, aby móc się ochłodzić, a przede wszystkim poopalać się na plaży? Podpowiadamy! Zobaczcie absolutnie najpiękniejsze plaże, które znajdziecie na terenie Małopolski!

Na ul. 3 Maja w Oświęcimiu doszło do zatrucia tlenkiem węgla. Poszkodowana to 14-latka, którą pogotowie zabrało do szpitala.