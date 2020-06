Tygodniowy przegląd prasy (Oświęcim, 7.06-13.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Oświęcimia

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Przegląd tygodnia Oświęcim od 7.06 do 13.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Na mapie Małopolski zachodniej znajduje się sporo nazw, które same w sobie przyciągają uwagę. Są takie, przy których uśmiech sam ciśnie się na usta, a z kolei inne budzą zaciekawienie lub zaskoczenie. Oczywiście poza miejscowymi, którzy do nazw miejsc, gdzie mieszkają są już przyzwyczajeni. Przejdźcie do galerii i zobaczcie nasz regionalny TOP!

Czynne kąpieliska w Oświęcimiu 14.06.2020. Szukasz miejsca w Oświęcimiu, gdzie można popływać? Sezon kąpielowy w Polsce trwa od 1 czerwca do 30 września. Chcesz wiedzieć, czy sezon kąpielowy na Twoim ulubionym kąpielisku w Oświęcimiu już się rozpoczął? Sprawdź, czy znajduje się na naszej liście. Sprawdź, jaka jest ocena wody na kąpieliskach w Oświęcimiu. Podajemy ważne informacje dotyczące kąpielisk w Oświęcimiu. W kąpielisku można się schłodzić w upalny dzień. Sprawdź listę otwartych kąpielisk w Oświęcimiu i okolicy, aby miło spędzić wolny czas.