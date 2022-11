UKH Unia Oświęcim w połowie drogi do finałów hokejowych mistrzostw Polski juniorów młodszych już może być pewna udziału w elicie Jerzy Zaborski

Oświęcimianie dobrze rozpoczęli mecz przeciwko Podhalu. Radosław Kot strzela gola na 1:0. Po dwóch turniejach UKH Unia Oświęcim jest liderem grupy C. Jerzy Zaborski Zobacz galerię (12 zdjęć)

UKH Unia Oświęcim w drugiej kwalifikacji do hokejowych mistrzostw Polski juniorów młodszych przegrał jeden mecz we własnej hali, z Podhalem Nowy Targ (2:4), ale po dwóch turniejach i tak jest liderem grupy C, mając dwa punkty przewagi nad góralami. Do rozegrania pozostały turnieje w Nowym Targu i Łodzi. Dwa najlepsze zespoły awansują do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Kliknij w przycisk „zobacz galerię” i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.