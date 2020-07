Ulica Tysiąclecia w Oświęcimiu zamknięta dla ruchu pojazdów. Rozpoczęła się przebudowa jednego z głównych traktów na os. Chemików [ZDJĘCIA]

Jest to ostatni etap modernizacji tego jednego z głównych traktów na os. Chemików. Prace prowadzone będą na długości ponad 600 metrów.

- Dobrze, że ten odcinek Tysiąclecia doczekał się także remontu, bo to była już chyba najgorsza droga na osiedlu Chemików - mówi Dariusz Krawczyk, mieszkaniec Oświęcimia.

- Ponadto przewidziana jest nowa ścieżka rowerowa o długości ok. 672 m i szerokości 2 m o nawierzchni z betonu asfaltowego

Przebudowa obejmuje wykonanie nowego podłoża drogi z nawierzchnią, ujednolicenie szerokości jezdni do 7 metrów, a także m.in. budowę chodników i 145 miejsc postojowych, w tym 10 dla osób niepełnosprawnych .

- Zostanie sfinansowana z Oświęcimskiego Strategicznego Programu Rządowego oraz z budżetów Powiatu Oświęcimskiego i miasta Oświęcim

- dodają w starostwie.

Będą utrudnienia

W związku z zamknięciem tego odcinka ul. Tysiąclecia kierowcy muszą spodziewać się utrudnień w tym rejonie os. Chemików. Zwiększy się ruch na ulicach równoległych, tj. Dąbrowskiego i Olszewskiego. Prace mają zakończyć się do listopada.

Przebudowa liczącej ok. 2 km drogi rozpoczęła się prawie 10 lat temu, pod koniec 2010 roku. Pierwszy etap objął odcinek od skrzyżowania z ulicą Nojego do przecięcia ze Śniadeckiego. W ramach drugiego przebudowano fragment od Śniadeckiego do Słowackiego.