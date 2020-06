Uroczystość w Brzeszczach Borze w 78. rocznicę powstania karnej kompanii kobiet KL Auschwitz [ZDJĘCIA]

Pamięć o tym wydarzeniu utrwala Fundacja Pobliskie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau w Brzeszczach, która po raz kolejny przed historycznym budynkiem, gdzie znajdowała się karna kompania, zorganizowała uroczyste obchody. W tym roku ze względu na pandemię miały one skromny charakter.

Niemcy, by zaostrzyć dyscyplinę, zastosowali odpowiedzialność zbiorową. Wszystkim 200 kobietom z jej komanda ogolono głowy, a samo komando przekształcono w karną kompanię i 25 czerwca 1942 roku wraz z 200 Żydówkami różnych narodowości wśród których były, Słowaczki, Rosjanki, Ukrainki, Jugosłowianki, Czeszki oraz Niemki odesłano do nowo utworzonego karnego podobozu w Borze/Budach.

Zofia Posmysz (numer obozowy 7566), która w czerwcu znalazła się w karnej kompanii tak po wojnie wspominała pobyt tam: "jeśli Auschwitz uznać za piekło, to Bor/ Budy były jego najniższym kręgiem."

Więźniarki karnego komanda bez względu na pogodę czy porę roku pracowały przy pogłębianiu oraz oczyszczaniu brzegów pobliskich stawów z sitowia oraz tataraku, pracowały w lesie przy wyrębie drzew. Wykonywały także większość prac rolniczych na okolicznych polach. Ciężkie warunki pracy oraz okrutne traktowanie przez więźniarki funkcyjne dla wielu kończyło się śmiercią.

W drugiej połowie sierpnia 1942 r. część komanda kobiet przeniesiono do obozu żeńskiego w KL Birkenau. Po niespełna dwóch miesiącach od utworzenia karnego podobozu było to 137 polskich więźniarek. Tle zdołało przeżyć z 200 skierowanych kobiet z pierwszego transportu do karnej kompani w czerwcu.