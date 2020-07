Urwał głowę Matce Boskiej i zdewastował cmentarz w Bobrku. Policjanci zatrzymali 18-letniego wandala

Wypadek z rządową limuzyną. Prokurator chce prac społecznych

Sebastian Kościelnik oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku do którego doszło 10 lutego 2017 r. w Oświęcimiu, kiedy to jego seicento zderzyło się z rządową limuzyną wiozącą do domu w Przecieszynie ówczesną premier Beatę Szydło, jest zdziwiony żądaniem prokuratora Rafała Babi...