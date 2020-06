Uśmiechy zamiast łez dla Sławomira Kurzaka w jego ostatniej ziemskiej drodze

W ostatniej, ziemskiej drodze towarzyszyła Sławomirowi Kurzakowi nie tylko rodzina, ale rzesze przyjaciół, znajomych i wychowanków. Mistrz ceremonii nieustająco namawiał do uśmiechu i rozmowy, bo tego życzyłby sobie zmarły.

- Nigdy nie chciał żeby po nim płakano

- wspomina Adrian Kurzak, syn Sławomira. - Zawsze, jak oglądaliśmy filmy i widział pogrzeb, gdzie ludzie w kondukcie grali, śpiewali i tańczyli, mówił że tak właśnie chce. Jak z Wami rozmawiam to słyszę, że Wam też to powtarzał. Wiem, swoje wypłakać trzeba. Jednak niech każdy z Was zapamięta to co było w nim najlepsze. Jedni go kochali, drudzy nienawidzili. Jedni rozumieli, drudzy próbowali zrozumieć. To już nie ważne, zostawiam to każdemu z Was. Jak go zapamiętacie zależy tylko od Was, to jest Wasze i tylko Wasze… - dodaje.